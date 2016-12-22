Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,23 58,67 EUR Нал. 70,23 69,60 USD Бирж. 58,91 +0,02 EUR Бирж. 69,88 -0,19 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11314,45 +64,46 ММВБ 2108,15 +0,10% РТС 1127,14 -0,55% Brent 63,20 -0,78% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7354,41 +0,74%
СМИ сообщили о неполадках с истребителем США на учениях в Южной Корее
Лента новостей
«Спартак» предупредил своих болельщиков о провокациях в Ливерпуле 12:47, Спорт Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 12:46, РБК и Thomson Reuters Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева 12:45, Общество Полиция нашла нелегального оператора телефонной связи 12:38, Общество СКР заподозрил сотрудников МЧС в мошенничестве 12:37, Общество Неожиданная зима: как Москва справляется со снегопадом 12:36, Фотогалерея  Аваков призвал разблокировать телеканал NewsOne 12:36, Политика Обвинение сочло полностью доказанной вину Улюкаева 12:29, Общество Осужденная по делу «пьяного мальчика» решила засудить его отца за клевету 12:23, Общество Скорость передачи данных в сетях 4G в Москве выросла на 40% 12:19, Технологии и медиа WTA назвала победу Остапенко главной сенсацией сезона в женском теннисе 12:13, Спорт Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 12:07, Subaru XV и Autonews Более 10 тыс. единиц спецтехники уберут последствия снегопада в Москве 12:03, Общество ФАС оштрафовала микрокредитную организацию за рекламу с Иисусом Христом 11:53, Общество Все горняки самостоятельно вышли из загоревшейся шахты «Распадская» 11:50, Общество СМИ сообщили о неполадках с истребителем США на учениях в Южной Корее 11:44, Политика Прокуроры провели проверку по делу попросившего у Путина гроб пенсионера 11:38, Общество Руль по центру: самые странные автомобили в мире 11:35, Авто Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 11:35, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Как будет развиваться проект «Завидово» в Тверской области​ 11:31, Пресс-релизы Соавтор Конституции России предложил преподавать ее с помощью квеста 11:31, Общество На все случаи жизни: как собрать аптечку в дорогу 11:30, Спецпроект РБК PINK Путин обязал Минюст вести реестр СМИ-иноагентов 11:28, Политика Улюкаев рассказал в суде о своем очень хорошем настроении 11:24, Общество СМИ рассказали о закрытых показаниях генерала ФСБ по делу Улюкаева 11:15, Общество Лидер «Манчестер Юнайтед» пропустит дерби с «Сити» из-за удаления 10:59, Спорт Володин призвал ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в соцсетях 10:51, Общество Прокуратура оценила расходы на домик для лебедей в Парке Горького 10:42, Общество
СМИ сообщили о неполадках с истребителем США на учениях в Южной Корее
Политика, 11:44
0
СМИ сообщили о неполадках с истребителем США на учениях в Южной Корее

Один из четырех истребителей ВВС США F-22, вылетевших утром 4 декабря на выполнение задания в рамках учений в Южной Корее, после приземления не смог самостоятельно двигаться по взлетно-посадочной полосе, его пришлось буксировать, передает корейское агентство Yonhap.

Агентство, изучив фотографии с авиабазы в городе Кванджу на юге страны, пишет, что у истребителя могло быть повреждено шасси. Другие три F-22 смогли самостоятельно доехать до ангаров.

«Мы знаем, что F-22 приземлился нормально, должным образом», — приводит агентство слова неназванного представителя ВВС Южной Кореи.

Самолеты провели в воздухе полтора часа, отмечает агентство.

Масштабные военно-воздушные учения США и Южной Кореи стартовали ранее в понедельник, 4 декабря, в них задействованы более 230 самолетов и около 12 тыс. человек. Как отмечало Yonhap, впервые в учениях в Южной Корее принимают участие сразу шесть истребителей F-22. Цель учений — улучшить взаимодействие ВВС США и Южной Кореи при любых погодных условиях в любое время суток, заявили в Министерстве обороны Южной Кореи. Среди прочего военные отработают нанесение точечных ударов по северокорейским ядерным и ракетным объектам.

В Пхеньяне эти учения расценили как «крупномасштабные военные провокации» и заявили о своей озабоченности. КНДР также назвала США «ядерным демоном».

В ночь на 29 ноября южнокорейские военные зафиксировали очередной запуск баллистической ракеты из КНДР.

Теги: Южная Корея , военные учения , ВВС США , F-22
Главное
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева Общество
Материалы по теме
Пентагон заявил о готовности использовать «все возможности» против КНДР Политика
В Госдуме рассказали об условиях начала переговоров КНДР с США Политика
Сеул подтвердил возможность КНДР нанести удар по столице США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку