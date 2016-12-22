СМИ сообщили о неполадках с истребителем США на учениях в Южной Корее

Один из четырех истребителей ВВС США F-22, вылетевших утром 4 декабря на выполнение задания в рамках учений в Южной Корее, после приземления не смог самостоятельно двигаться по взлетно-посадочной полосе, его пришлось буксировать, передает корейское агентство Yonhap.
Агентство, изучив фотографии с авиабазы в городе Кванджу на юге страны, пишет, что у истребителя могло быть повреждено шасси. Другие три F-22 смогли самостоятельно доехать до ангаров.
«Мы знаем, что F-22 приземлился нормально, должным образом», — приводит агентство слова неназванного представителя ВВС Южной Кореи.
Самолеты провели в воздухе полтора часа, отмечает агентство.
Масштабные военно-воздушные учения США и Южной Кореи стартовали ранее в понедельник, 4 декабря, в них задействованы более 230 самолетов и около 12 тыс. человек. Как отмечало Yonhap, впервые в учениях в Южной Корее принимают участие сразу шесть истребителей F-22. Цель учений — улучшить взаимодействие ВВС США и Южной Кореи при любых погодных условиях в любое время суток, заявили в Министерстве обороны Южной Кореи. Среди прочего военные отработают нанесение точечных ударов по северокорейским ядерным и ракетным объектам.
В Пхеньяне эти учения расценили как «крупномасштабные военные провокации» и заявили о своей озабоченности. КНДР также назвала США «ядерным демоном».
В ночь на 29 ноября южнокорейские военные зафиксировали очередной запуск баллистической ракеты из КНДР.