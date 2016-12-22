МИД Северной Кореи охарактеризовал США фразой «ядерный демон»

В Северной Корее выразили обеспокоенность предстоящими американо-южнокорейскими учениями. В заявлении МИД КНДР, опубликованном государственной газетой Rodong Sinmun, говорится о «крупномасштабных военных провокациях» со стороны Вашингтона.

«За США мы вынуждены постоянно следить, поскольку ситуация для международного сообщества затруднительная, мы в большой озабоченности и тревоге», — сказано в сообщении.

В заявлении Пхеньян обвиняет в развязывании ядерной войны Вашингтон, который, по его мнению, проводит «атаки» на Корейский полуостров. «Этот факт показывает, кто является настоящим фанатиком ядерной войны, ядерным демоном», — утверждают северокорейские дипломаты.

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Видео: Телеканал РБК

При этом Северная Корея 29 ноября провела очередные испытания баллистической ракеты «Хвасон-15». По информации военных Южной Кореи, ракета преодолела около 1 тыс. км и рухнула в океан. По данным Японии, снаряд упал в 210 км к западу от японского острова Кюсю.

После запуска власти в КНДР заявили, что теперь ракеты смогут достичь Соединенные штаты. Президент США Дональд Трамп в ответ на ракетные испытания назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «психом». На срочном заседании Совбеза ООН Штаты предупредили Северную Корею о «полном уничтожении» режима страны в случае объявления войны.