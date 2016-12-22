Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,23 58,67 EUR Нал. 70,23 69,60 USD Бирж. 58,91 +0,02 EUR Бирж. 69,88 -0,19 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11314,45 +64,46 ММВБ 2108,15 +0,10% РТС 1127,14 -0,55% Brent 63,20 -0,78% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7354,41 +0,74%
Соавтор Конституции России предложил преподавать ее с помощью квеста
Лента новостей
«Спартак» предупредил своих болельщиков о провокациях в Ливерпуле 12:47, Спорт Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 12:46, РБК и Thomson Reuters Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева 12:45, Общество Полиция нашла нелегального оператора телефонной связи 12:38, Общество СКР заподозрил сотрудников МЧС в мошенничестве 12:37, Общество Неожиданная зима: как Москва справляется со снегопадом 12:36, Фотогалерея  Аваков призвал разблокировать телеканал NewsOne 12:36, Политика Обвинение сочло полностью доказанной вину Улюкаева 12:29, Общество Осужденная по делу «пьяного мальчика» решила засудить его отца за клевету 12:23, Общество Скорость передачи данных в сетях 4G в Москве выросла на 40% 12:19, Технологии и медиа WTA назвала победу Остапенко главной сенсацией сезона в женском теннисе 12:13, Спорт Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 12:07, Subaru XV и Autonews Более 10 тыс. единиц спецтехники уберут последствия снегопада в Москве 12:03, Общество ФАС оштрафовала микрокредитную организацию за рекламу с Иисусом Христом 11:53, Общество Все горняки самостоятельно вышли из загоревшейся шахты «Распадская» 11:50, Общество СМИ сообщили о неполадках с истребителем США на учениях в Южной Корее 11:44, Политика Прокуроры провели проверку по делу попросившего у Путина гроб пенсионера 11:38, Общество Руль по центру: самые странные автомобили в мире 11:35, Авто Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 11:35, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Как будет развиваться проект «Завидово» в Тверской области​ 11:31, Пресс-релизы Соавтор Конституции России предложил преподавать ее с помощью квеста 11:31, Общество На все случаи жизни: как собрать аптечку в дорогу 11:30, Спецпроект РБК PINK Путин обязал Минюст вести реестр СМИ-иноагентов 11:28, Политика Улюкаев рассказал в суде о своем очень хорошем настроении 11:24, Общество СМИ рассказали о закрытых показаниях генерала ФСБ по делу Улюкаева 11:15, Общество Лидер «Манчестер Юнайтед» пропустит дерби с «Сити» из-за удаления 10:59, Спорт Володин призвал ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в соцсетях 10:51, Общество Прокуратура оценила расходы на домик для лебедей в Парке Горького 10:42, Общество
Соавтор Конституции России предложил преподавать ее с помощью квеста
Общество, 11:31
0
Соавтор Конституции России предложил преподавать ее с помощью квеста

Преподавать российским школьникам основы Конституции необходимо в игровой форме, заявил один из разработчиков основного закона страны, декан Высшей школы государственного аудита (ВШГА) МГУ Сергей Шахрай, передает «РИА Новости».

По его словам, примером для этого может послужить созданный при содействии Шахрая Электронный музей конституционной истории России. Декан ВШГА отметил, что, судя по поступающим на факультет выпускникам школ, «и программа, и учебники пока крайне слабые». «Это [знание Конституции] в виде игры, квеста в понятной форме для школьника. Вот так надо преподавать», — отметил Шахрай.

Дети о Конституции России: Законы нужны, чтобы их нарушать
Общество

Он добавил, что готов сформулировать и внести это предложение в Минобрнауки.

В октябре министр образования Ольга Васильева заявила, что в ближайшие два года в начальной школе появятся обязательные уроки шахмат. Она связала это нововведение с повышением качества образования.

Теги: Конституция , Школьники
Главное
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева Общество
Материалы по теме
Васильева пообещала вернуть программу образовательных кредитов Общество
Васильева заявила о необходимости вернуть в школу психологов Общество
В российских школах введут обязательные уроки шахмат Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку