Соавтор Конституции России предложил преподавать ее с помощью квеста

Преподавать российским школьникам основы Конституции необходимо в игровой форме, заявил один из разработчиков основного закона страны, декан Высшей школы государственного аудита (ВШГА) МГУ Сергей Шахрай, передает «РИА Новости».

По его словам, примером для этого может послужить созданный при содействии Шахрая Электронный музей конституционной истории России. Декан ВШГА отметил, что, судя по поступающим на факультет выпускникам школ, «и программа, и учебники пока крайне слабые». «Это [знание Конституции] в виде игры, квеста в понятной форме для школьника. Вот так надо преподавать», — отметил Шахрай.

Он добавил, что готов сформулировать и внести это предложение в Минобрнауки.

В октябре министр образования Ольга Васильева заявила, что в ближайшие два года в начальной школе появятся обязательные уроки шахмат. Она связала это нововведение с повышением качества образования.