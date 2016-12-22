Васильева пообещала вернуть программу образовательных кредитов

Программа льготного образовательного кредитования будет возобновлена в 2018 году. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас вопрос урегулируется окончательно с Минфином и с Минэком, и программа будет продолжена с 2018 года», — сказала министр.

В январе Сбербанк приостановил выдачу студентам образовательных кредитов на льготных условиях. «В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление», — заявили в банке. Уточнялось, что возобновление приема заявок будет зависеть от того, насколько оперативно министерство внесет изменения в законодательные акты.

Позднее в том же месяце замминистра образования и науки Людмила Огородова пообещала: «В ближайшее время в рамках квартала мы ожидаем, что образовательный кредит будет снова доступен», сообщал ТАСС.

В рамках программы Сбербанк выдавал кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на весь его период плюс 10 лет под 7,5%.



По данным Сбербанка, с июля по сентябрь 2016 года было выдано около 480 млн руб. образовательных кредитов, что в два раза превышает объем кредитования за тот же период 2015 года.