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Полиция Нью-Йорка задержала наехавшего на пешеходов водителя
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Полиция Нью-Йорка задержала наехавшего на пешеходов водителя
Общество, 03:15
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Полиция Нью-Йорка задержала наехавшего на пешеходов водителя

В Нью-Йорке полиции удалось задержать водителя, совершившего наезд на пешеходов, в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали. Правоохранительные органы полагают, что инцидент не был связан с терроризмом, пишет The New York Times.

Конфликт, предшествовавший аварии, произошел в районе Куинс. Несколько мужчин начали спор из-за парковочного места. Один из них подозвал на помощь двух знакомых. После этого второй участник спора достал нож и начал наносить удары оппонентам. Вслед за этим он сел в автомобиль и направил его на группу пешеходов. Один из пострадавших в результате инцидента находится в критическом состоянии.

Мужчина был задержан, когда обратился за медицинской помощью в соседней больнице.Сейчас он находится под стражей.

На Манхэттене 31 октября выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил насмерть восемь человек. Атаку он спланировал за несколько месяцев до этого. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Ранее, 26 ноября, был совершен наезд на пешеходов в немецком городе Куксхафен. Полиция в начале предположила, что авария была организована водителем намерено, однако позднее выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Теги: США , Нью-Йорк
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