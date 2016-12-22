Глава Киевского патриархата заявил о готовности к встрече с Кириллом

Глава Киевского патриархата Филарет объявил о своей готовности встретиться с главой Русской православной церкви, сообщает «Интерфакс-Украина».При этом принимать решение об отказе от независимости глава самопровозглашенной церкви отказался.

«Если бы он [патриарх Кирилл] предложил встретиться, я бы, конечно, согласился, но от своей позиции, а именно — автокефалии Украинской церкви, не отступил бы», — заявил Филарет. При этом он отметил, что от патриарха РПЦ соответствующего предложения пока не поступало.

Он добавил, что считает главной ценностью единство Киевского патриархата. «Я предупреждал, что независимо от того, как завершатся эти переговоры, каким будет решение архиерейского собора, чтобы мы оставались едиными, потому что для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия», — подчеркнул он.

Ранее о готовности к диалогу с Украинской православной церковью Киевского патриархата заявили и в РПЦ. Об этом заявил сказал РБК пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков, добавив, что сейчас идет оценка обращения Филарета к Архиерейскому собору.

Обращение Филарета, о котором стало известно 30 ноября, вызвало широкий резонанс в связи с тем, что было вначале интерпретировано как «просьба о покаянии» и возвращении в состав РПЦ. Позднее подобную версию в Украинской православной церкви Киевского патриархата опровергли, опубликовав полный текст обращения. В письме Филарет предлагает восстановить евхаристическое и молитвенное общение с христианами, состоящими в украинском церковном расколе и отменить все решения о церковных наказаниях и отлучениях «ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами».

Крупнейшими православными организациями на Украине являются Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). УПЦ МП является частью Русской православной церкви и ее руководство назначается патриархом Кириллом. УПЦ КП является канонически непризнанной церковью, которая возникла в 1992 году.