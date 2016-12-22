Глава Союза биатлонистов России пригрозил информатору WADA судом

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов заявил, что готов подать в суд на экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «за клевету». Об этом Кравцов сообщил РБК.



«Для этого есть Европейский суд по правам человека. Пока мы в меньшей степени думаем над словами господина Родченкова. Сначала нужно защитить спортсменов», — отметил он. Кравцов добавил, что такой иск на Родченкова может быть подан за высказывания, сказанные в отношении него.

Ранее, 28 ноября, газета The New York Times опубликовала интервью с Родченковым, в котором он рассказал о неоднократных беседах с Кравцовым о применении допинга, в том числе на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. По его словам, ФСБ использовала машину Кравцова, чтобы попадать в здание московской лаборатории и изучать «способы вскрытия» емкостей с пробами.

