WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность предоставленных информатором данных из базы московской лаборатории о допинг-тестах с января 2012 года по август 2015-го. Об этом сообщает пресс-служба агентства со ссылкой на главу отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера.

«Расследование завершено, и мы можем подтвердить подлинность данных, что подтверждает утверждения [Григория] Родченкова о том, что с 2012 по 2015 год Россия приняла меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов», — пояснил главный следователь.

Новые доказательства могут привести к дальнейшим санкциям против российских спортсменов в преддверии предстоящих зимних Игр в Южной Корее в феврале 2018 года.

Исполнительный директор МОК 5 декабря проведет в Лозанне встречу, на которой будет принято решение о санкциях против спортсменов из России, уточняется в сообщении.​

Один из информаторов WADA — Григорий Родченков. Ранее газета The New York Times опубликовала выдержки из его дневника, отметив, что записи могут быть использованы для отстранения России от участия в Олимпиаде 2018 года. В публикациях описываются встречи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории с вице-премьером Виталием Мутко, который тогда являлся министром спорта, и с бывшим директором Центра спортивной подготовки сборных команд России Ириной Родионовой, а также с экс-заместителем Мутко Юрием Нагорных. Также в дневниках говорится о разработке допингового коктейля «Дюшес». Комиссия МОК признала эти показания достоверными.

МОК проверяет допинг-пробы российских спортсменов, которые они сдавали во время Олимпиады-2014. Россия уже была лишена 11 медалей с этих Игр.

Сам Родченков уехал из России в 2016 году и живет в США, но конкретное место его пребывания неизвестно. Информатора WADA защищают американские власти.