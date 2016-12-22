Умер солист группы The Tokens Митч Марго

Солист музыкальной группы The Tokens​ Митч Марго умер в Калифорнии в возрасте 70 лет. Об этом сообщает агентство со ссылкой на семью музыканта. Об этом издание La Times сообщило 1 декабря.

По словам родственников, он умер естественной смертью в своем доме под Лос-Анджелесом 24 ноября.

Марго был автором музыки для нескольких телевизионных проектов.

The Tokens исполняли музыку в стиле ду-воп (поджанр ритм-н-блюза, стиль поп-музыки). Музыкальный коллектив прославился в начале 60-х благодаря песне «The Lion Sleeps Tonight», которая позже прозвучала в мультфильме «Король лев». Когда он записал эту песню, ему было 14 лет.











