Глава Союза биатлонистов заявил о безосновательности обвинений Родченкова

Информатор WADA Григорий Родченков в интервью NYT безосновательно пытается обвинить участников Олимпиады в Сочи в причастности к допинговому скандалу. Его очередное заявление связано со скорым решением Международного олимпийского комитета (МОК) об участии России в предстоящей Олимпиаде. Об этом заявил «Интерфаксу» глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

«Просто время сейчас — дедлайн — 5-6 декабря (когда МОК решает судьбу российской сборной), вот и появляются такие публикации», — считает он.

Глава союза добавил, что не нужно комментировать «безосновательные высказывания больного человека». «Приятно, конечно, что он, по-видимому, помнит всех участников ОИ в Сочи. Осталось только вспомнить хаускиперов, которые убирали олимпийскую деревню», — заключил он.

Кравцов сказал, что у него не было машины в Сочи с персональным водителем, ведь этого не предполагает статус Игр. «И мы передвигались на выделенной нам машине», — уточнил он.

Ранее газета The New York Times 28 ноября опубликовала интервью с Родченковым, в котором он рассказал, что неоднократно беседовал с Кравцовым на тему применения допинга, в том числе на Олимпиаде в Сочи. По его словам, ФСБ России использовала машину Кравцова, чтобы заезжать в здание Московской лаборатории.

Также Родченков заявил, что замминистра спорта России Юрий Нагорных просил его намеренно «загрязнить» допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко перед Играми в Сочи. По словам информатора WADA, украинские биатолонистки были серьезными соперницами россиянок в эстафетной гонке на Играх. Родченков отметил, что отказал в просьбе министру.

Ранее газета уже публиковала выдержки из дневников Родченкова, в которых описываются встречи с тогдашним министром спорта Виталием Мутко, его бывшим заместителем Юрием Нагорных и Ириной Родионовой, бывшим директором Центра спортивной подготовки сборных команд России. В записях говорилось о создании допингового коктейля «Дюшес» — из трех анаболических стероидов и вермута; о сборе и транспортировке «сотен унций чистой мочи, которые атлеты месяцами собирали в баночки». По данным издания, выдержки из дневников могут стать поводом для отстранения России от следующей Олимпиады. МОК считает их подлинными, и что они могут поспособствовать будущим решениям по более жестким санкциям за применение допинга.

В ответ на просьбу прокомментировать статью NYT, Мутко, который сейчас занимает должность вице-премьера, сказал РБК, что у него «нет времени сейчас​ читать» материал. Юрий Нагорных отказался комментировать РБК свое участие в разработке допингового коктейля.

Родченков уехал из России в 2016 году и живет США. Он является информатором WADA, конкретное место его пребывания не раскрывается, так как его защищают американские власти.