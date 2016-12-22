ЦРУ предупредило Иран об ответственности за удар по силам США в Ираке

Глава ЦРУ Майк Помпео отправил письмо иранскому генерал-майору Касему Сулеймани и властям Ирана, в которым выразил озабоченность тем, что иранские военные могут атаковать силы США в Ираке. Об этом Помпео заявил на Форуме национальной обороны имени Рейгана в Южной Каролине, передает Reutets.

«Мы написали в этом письме к нему [Касему Сулеймани], что он лично и Иран будут нести ответственность за любые атаки их сил в отношении американских интересов в Ираке», — сказал глава ЦРУ. Когда именно он послал письмо в Иран, Помпео не уточнил. «Мы хотим быть уверенными, что он и его командование в Иране поняли это предельно ясно», — сказал глава ЦРУ.

Как отмечает Reuters, в октябре Сулеймани требовал у курдских лидеров в северном Ираке уйти из города Киркук. В случае невыполнения этих требований он сказал, что по городу ударят иракские власти и бойцы, которых поддерживает Иран. Также Сулеймани посещал Иракский Курдистан, чтобы поговорить с его лидерами.

В сентябре в Курдистане прошел референдум о независимости. Проголосовавшие курды выступили за отделение региона от Ирака. Итоги плебисцита не были признаны иракскими властями. Кроме того, иракские военные начали операцию около города Киркук, который с 2014 года находился под контролем курдов.

В середине октября правительственная армия Ирака захватила Киркук. В город вошли элитные войска и колонна бронетранспортеров. Вооруженные силы заняли здание правительства, спустили флаг курдов и установили иракский. В ходе операции никто не погиб.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал сдачу Киркука иракским властям предательством и «ударом ножом в спину». По его словам, произошедшее в городе « деморализовало бойцов пешмерга (ополчение) и курдскую нацию», а также сорвало планы правительства.