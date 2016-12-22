В США учитель принял за террориста 6-летнего мальчика с синдромом Дауна

В техасском городе Пирлэнд учительница вызвала полицию, так как приняла 6-летнего мальчика арабского происхождения за террориста. Об этом сообщает телеканал Fox 26.
Учительница начальной школы им. Дж. Харриса позвонила стражам порядка, так какк, по ее утверждению, 6-летний Мохаммед сказал «бум» и «Аллах». В то же время, отец ребенка заявил, что из-за синдрома Дауна мальчик не мог ничего сказать. «Она назвала его террористом. Это так глупо, это дискриминация», — сказал отец ребенка.
В то же время один из местных гражданских активистов заявил, что мальчик сексуально домогался до учительницы.
Органы опеки, которые занимаются детьми-инвалидами начали проверку инцидента. Однако полицейские заявили, что не намерены вести специальное расследование.
Последний теракт в США произошел 31 октября 2017 года в Нью-Йорке. Тогда узбек Сайфулло Саипов на пикапе наехал на группу людей, прогуливавшихся по Манхэттену во время празднования Хэллоуина. В своих действиях он не раскаялся, а также заявил, что совершил атаку под воздействием пропаганды «Исламского государство» (ИГ, запрещена в России). В результате теракта погибли восемь человек. Саипов приехал в США в 2010 году, когда выиграл в лотерею грин-кард. После этого президент США заявил, что намерен прекратить лотерею.