Американский посол назвал условие снятия санкций с России

Снятие антироссийских санкций США в большой степени зависит от решения украинского вопроса. Об этом посол США в России Джон Хантсман заявил в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

«Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно: прийти к договоренносям, которые устроят обе стороны, мы получим позитивный результат», — сказал дипломат. Он добавил, что это потребует серьезных усилий в решении спорных вопросов.

«Мы должны остаться за столом переговоров, в первую очередь​ сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций. И продумать, что нужно сделать, чтобы их решить», — подчеркнул Хантсман.

Ранее Reuters получил доступ к переписке бывшего советника президента США Майкла Флинна. Из нее следовало, что в случае победы Дональда Трампа на выборах политик поддерживал проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке. Этот вариант предусматривал снятие санкций с России.