Макфол назвал просьбу снять с него российские санкции шуткой

Бывший посол США в России Майкл Макфол написал в Twitter, что слова о просьбе помочь ему избавиться от российских санкций были шуткой.

«Я сказал это в шутку», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что понимает отсутствие у его российского коллеги Анатолия Антонова, к которому была обращена просьба, возможностей исключить его из санкционных списков. При этом Макфол считает, что не сделал ничего такого, за что его следовало включать в этот список.

Во время выступления в Стэнфордском университете Макфол заявил, что очень скучает по России, и обсудил с Антоновым возможность разрешить ему вновь приехать.

Макфола включили в санкционные списки в ноябре 2016 года. По его словам, это произошло из-за тесных связей с бывшим президентом США Бараком Обамой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бывший посол «целенаправленно портил двусторонние отношения».

Макфол был главной американской дипмиссии в Москве с 2012 про 2014 год. Отставку он объяснил причинами личного характера.