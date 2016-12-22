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Макфол попросил посла России в США помочь снять с него российские санкции
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Макфол попросил посла России в США помочь снять с него российские санкции
Политика, 06:07
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Макфол попросил посла России в США помочь снять с него российские санкции

Бывший посол США в России Майкл Макфол попросил посла России в США помочь в снятии с него российских санкций. Об этом он заявил во время выступления в Стэндфордском университете, сообщает «РИА Новости».

По словам Макфола, у него много друзей в России. Я несколько лет жил в России. Вы же знаете, что я нахожусь под санкциями. Я обсудил это с Антоновым, чтобы я смог приехать в Россию» — заявил Макфол. Он отметил, что «с нетерпением» ожидает возможности «посетить Россию в ближайшее время».

Макфол попал под санкции в ноябре 2016 года. По его словам, его внесли в санкционный список «из-за тесных связей с [бывшим президентом США Бараком] Обамой». Позднее источник «Интерфакса» в МИД сообщал, что санкции против Макфола ввели за «активное участие в разрушении двусторонних отношений». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что бывшего посла внесли в санкционный список из-за «целенаправленного ущерба двусторонним отношениям».

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По данным ТАСС, Макфол 2 декабря встретился с Антоновым и обсудил с ним двусторонние отношения России и США. Экс-посол также заявил, что будет рекомендовать своим знакомым американским политикам встретиться с Антоновым в Вашингтоне. «У меня много друзей в Конгрессе США, в том числе высшее руководство со стороны демократов», — отметил Макфол. Он также выразил сожаление в связи с тем, что американские власти не идут на контакт с Антоновым.

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Антонов прибыл в Калифорнию 29 ноября, где он намерен провести несколько встреч до 3 декабря. Он уже осмотрел здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытое Госдепартаментом США в августе 2017 года.

Майкл Макфол занимал пост посла США в России в 2012-2014 годах. В настоящее время Макфол является директором Института международных исследований Freeman Spogli Стэнфордского университета. В августе 2014 года его сменил Джон Теффт. В начале октября в Москву прибыл новый посол США в России Джон Хантсман.

Теги: Россия , США , Анатолий Антонов , Майкл Макфол
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