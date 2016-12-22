В Крыму предложили брать расписку с журналистов США о правде в новостях

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил брать с журналистов из США, желающих посетить Крым, расписку, что по возвращении на родину они покажут «только правду» о полуострове. Об этом Фикс заявил агентству «РИА Новости».

«Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут», — отметил вице-спикер.

Ранее депутаты объявили о запрете на доступ американских журналистов в Госдуму в ответ на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США. Ограничение, по данным парламентариев, вводятся со следующей недели, ориентировочно с 6 декабря.​ В Кремле же к инициативе депутатов отнеслись с «полным пониманием».

В свою очередь,​ лишение RT аккредитации в конгрессе власти США объясняют регистрацией телеканала в качестве иноагента. Согласно американскому законодательству, в реестре иноагентств должны регистрироваться организации, работающие на территории США в интересах других государств. В начале 2017 года спецслужбы Соединенных Штатов выпустили доклад, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы. Одним из инструментов проведенной кампании Вашингтон называет и СМИ — RT и агентство Sputnik.