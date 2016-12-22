В Одессе задержали троих следователей по подозрению в хищении $120 тыс.

Сотрудники одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины задержали троих 29-летних следователей, которые подозреваются в хищении $120 тыс. у инкассаторов. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.
Также сотрудники МВД Украины провели обыски по месту проживания и в рабочих кабинетах задержанных. По данным ведомства, два старших следователя и замначальника отдела следственного управления одесской полиции, узнали о городской инкассаторской фирме, которая занимается перевозкой денежных средств в особо крупном размере. После этого злоумышленники спланировали нападение на инкассаторов и похитили деньги.
По данным Нацполиции, следователи сфабриковали заявление о факте мошенничества, в котором речь шла о том, что инкассаторы якобы выманили у вымышленного заявителя деньги. В документе указывалось, что инкассаторы также занимались торговлей оружием.
«Сфабрикованные материалы один из следователей согласовал с процессуальным руководителем прокуратуры Одесской области и получил постановление на проведение обыска автомобиля «злоумышленников», — указывается в сообщении полиции.
После этого следователи совместно с сотрудниками полка особого назначения полиции Одессы остановили автомобиль инкассаторов, приказали водителю выйти из машины, а в это время подбросили в транспортное средство сумку с оружием. Также они похитили две сумки с деньгами на сумму $120 тыс.Однако, по данным полиции, злоумышленников вскоре задержали, и они не успели потратить похищенные средства. Им предъявили подозрения по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.