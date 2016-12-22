СМИ узнали об обысках ФСБ в «режимном» отделе полиции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ при поддержке работников службы «П» проводят обыски в отделе полиции, занимающемся раскрытием преступлений на режимных объектах. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, обыски проводятся в межмуниципальном отделе МВД на особо важных и режимных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Источник уточнил, что отдел находится по адресу: проспект Добролюбова, 15. По предварительным данным, в ходе обысков силовики задержали замначальника уголовного розыска. Его подозревают в вымогательстве взятки от представителя одного из режимных объектов.
Как сообщают другие собеседники издания, вместе с силовиками в отделе присутствовал мужчина в гражданском, которого «подводили к полицейским, он вглядывался и говорил: «Не он». Таким образом, по словам собеседника издания, сотрудники ФСБ и службы «П» выявили подозреваемого в совершении преступления.