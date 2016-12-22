В Москве задержали майора полиции за вымогательство 500 тыс. руб.

В Москве задержали майора полиции, подозреваемого в вымогательстве 500 тыс. руб. Об этом сообщили источник РБК в ГУ МВД России по Москве и подтвердил источник, знакомый с материалами расследования.

Задержание провели сотрудники службы «М» УФСБ России совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Москве.

По данным источников, 20 ноября в УФСБ по Москве и Московской области обратился москвич 1984 года рождения. Он сообщил о вымогательстве крупной денежной суммы со стороны неустановленного сотрудника ОМВД России по столичному району Лефортово. Он требовал деньги за то, чтобы москвича не привлекли к уголовной ответственности из-за использования поддельного диплома о высшем образовании при трудоустройстве на должность муниципального служащего.

Вымогателем денег оказался майор полиции, старший участковый уполномоченный по району Лефортово. Его задержали 27 ноября в участковом пункте полиции. Во время обыска в куртке майора нашли и изъяли 500 тыс. руб., принадлежащие заявителю.

По словам собеседника РБК, майор работал в органах внутренних дел с 2008 года, а в занимаемой должности — с 2016 года. Против майора полиции завели уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).