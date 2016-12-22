В Москве за полдня выпало более пятой части месячной нормы осадков

В столице 1 декабря за полдня выпало более пятой части месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.
«Выпало 12 мм осадков, что составляет почти 22% месячной нормы, которая в декабре составляет 56 мм», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что в Москве продолжают идти интенсивные осадки. По прогнозам метеобюро, в ночь на 2 декабря в Москве может выпасть еще примерно 6 мм осадков, днем местами возможны небольшие осадки.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РБК заявляла, что днем в Москве может выпасть до 5-10 мм осадков.
Согласно прогнозу ГУ МЧС России по Москве, в ночь на 2 декабря температура воздуха составит от минус 1 до 1 градуса, днем температура не изменится. Будет облачно, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами возможно образование гололед. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.
В конце ноября Позднякова сообщала, что в первые дни зимы в столице наступит оттепель. «Погода будет сырой, ветреной, но теплой. Температура будет выше нормы на три-четыре градуса», — заявляла она.