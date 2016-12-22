Синоптики пообещали москвичам оттепель в первые дни зимы

В первые дни зимы в Москве наступит оттепель, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет сырой, ветреной, но теплой. Температура будет выше нормы на три-четыре градуса», — отметила специалист.

«Наиболее неблагоприятная погода будет 1 декабря. Утром возможен слабый гололед, затем снег с дождем и порывистым ветром. К вечеру температура повысится до плюс 2 градусов», — рассказала Позднякова. Она добавила, что в выходные 2 и 3 декабря существенного улучшения погоды не произойдет.​

В свою очередь, замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил в беседе с РБК, что в Центральном федеральном округе 1 декабря и ночью 2 декабря может пойти сильный снег с дождем. По его словам, ожидается налипание мокрого снега, гололед, метель, ветер до 20 м/с.

Цыганков добавил, что может выпасть от 7 мм до 10 мм осадков. «Из-за теплого фронта температура в начале зимы, до 5 декабря включительно, будет выше нормы на 2–3 градуса, может доходить до плюс 6 градусов. Сегодня среднесуточная температура минус 3,5 градуса», — отметил он.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в среду, 30 ноября, температура воздуха в Москве составит от минус 3 градусов до минус 1 градуса. В столице будет облачно, местами небольшой снег.