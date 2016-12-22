Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,33 EUR Нал. 70,11 69,46 USD Бирж. 58,60 +0,15 EUR Бирж. 69,86 +0,33 USD ЦБ. 58,58 +0,25 EUR ЦБ. 69,52 +0,31 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 9816,90 -123,10 ММВБ 2093,13 -0,36% РТС 1125,12 -0,57% Brent 63,08 +0,67% DJIA 24272,35 +1,39% Nasdaq 6873,97 +0,73% FTSE 7307,78 -0,26%
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве
Лента новостей
Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 11:57, Subaru XV и Autonews ЛУКОЙЛ отложил продажу Litasco на следующий год 11:51, Бизнес При пожаре в небоскребе на севере Китая погибли 10 человек 11:48, Общество «МегаФон» оценил стоимость реализации «закона Яровой» в 35–40 млрд руб. 11:46, Технологии и медиа Пробки с 7 утра: что происходит с дорожной ситуацией в Москве 11:34, Авто Спасительный альянс: как «Сибмост» избежал банкротства 11:31, Партнерский материал В Пакистане боевики напали на студенческое общежитие 11:20, Общество Тренера «Челси» обвинили в неподобающем поведении 11:06, Спорт Летевший из Антальи в Москву самолет экстренно сел в Стамбуле 11:04, Общество Почему в Nissan X-Trail больше не нужен термос и умение парковаться 10:59, Партнерский материал Как провести выходные, чтобы набраться сил 10:58, Спецпроект РБК PINK Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве 10:55, Общество «МегаФон» обновил прогноз показателей на 2017 год 10:51, Технологии и медиа 4 истории бизнесвумен: как стать лучшей в своем деле 10:37, Wolford и РБК Вопрос из пробирки: кто выступил за и против участия России в Олимпиаде 10:31, Спорт Сотрудники ФСБ нашли оружие у юриста Института иммунологии 10:24, Общество На востоке Москвы завершены аварийные работы после прорыва теплотрассы 10:16, Общество В. Матвиенко и И. Руденя приняли участие в открытии императорского дворца 10:00, Пресс-релизы «Москва, дорогая» и Elitka: 5 российских YouTube-каналов о недвижимости 09:56, Недвижимость Экс-глава «Одноклассников» оказался основателем маркетплейса Joom 09:30, Технологии и медиа NYT узнала о давлении Трампа на сенаторов из-за «российского дела» 09:26, Политика В Омске в результате аварии с автобусом погибли три человека 09:23, Общество В Госдуме рассказали об условиях начала переговоров КНДР с США 08:32, Политика Альфа-банк заявил о готовности санировать банки по старому механизму 08:21, Финансы Бизнес с иностранцами: как разобраться в международном законодательстве 08:15, РБК и Thomson Reuters Кремль велел губернаторам и силовикам избежать скандалов на выборах 08:11, Политика ЦБ отказался печатать купюры с Путиным из-за «сложившейся традиции» 08:01, Политика Сеул подтвердил возможность КНДР нанести удар по столице США 07:26, Политика
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве
Общество, 10:55
0
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

В ближайший час в Москве усилится ветер и ожидаются снег с дождем, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«До конца дня в Москве будет неблагоприятная погода и может выпасть 5-10 мм осадков», — уточнила она.

«К середине дня (1 декабря) начнутся интенсивные осадки и усиление ветра с порывами до 20 м/с. Будет снег с дождем, местами гололед, снежные заносы на дорогах», — рассказала РБК заместитель главы Гидрометцентра Надежда Точенова.

По данным Гидрометцентра, 1 декабря в столичном регионе будет облачно, возможна гололедица. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс двух градусов.

Об усилении ветра до 20 м/с 1 и 2 декабря предупреждал накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, в эти дни ожидается налипание мокрого снега, гололед и метель. Из-за теплого фронта температура воздуха до 5 декабря включительно будет выше нормы на 2–3 градуса и может подниматься до плюс 6 градусов.

Теги: штормовое предупреждение , Гидрометцентр , погода в Москве , Московское метеобюро ...
Главное
Кремль велел губернаторам и силовикам избежать скандалов на выборах Политика
Материалы по теме
Синоптики пообещали москвичам оттепель в первые дни зимы Общество
Синоптики рассказали о сроках наступления климатической зимы в Москве Общество
МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку