Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

В ближайший час в Москве усилится ветер и ожидаются снег с дождем, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«До конца дня в Москве будет неблагоприятная погода и может выпасть 5-10 мм осадков», — уточнила она.

«К середине дня (1 декабря) начнутся интенсивные осадки и усиление ветра с порывами до 20 м/с. Будет снег с дождем, местами гололед, снежные заносы на дорогах», — рассказала РБК заместитель главы Гидрометцентра Надежда Точенова.

По данным Гидрометцентра, 1 декабря в столичном регионе будет облачно, возможна гололедица. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс двух градусов.

Об усилении ветра до 20 м/с 1 и 2 декабря предупреждал накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, в эти дни ожидается налипание мокрого снега, гололед и метель. Из-за теплого фронта температура воздуха до 5 декабря включительно будет выше нормы на 2–3 градуса и может подниматься до плюс 6 градусов.