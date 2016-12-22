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Защита сына депутата Селезнева попросит Трампа о помиловании
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Защита сына депутата Селезнева попросит Трампа о помиловании
Общество, 20:28
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Защита сына депутата Селезнева попросит Трампа о помиловании

Защита сына депутата Госдумы Романа Селезнева направит письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать россиянина. Об этом РБК сообщил адвокат Селезнева Игорь Литвак.

«Мы будем подавать письмо прези​​денту Трампу, чтобы его [Селезнева] освободили или обменяли. У Романа очень серьезные проблемы со здоровьем, он очень болен. Будем просить отпустить домой из гуманитарных соображений», — сказал он.

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По словам адвоката, такое письмо составлено и будет направлено в ближайшее время. «У Романа Селезнева в Америке никого нет. У него в России отец, две дочки, невеста», — отметил адвокат. По словам Литвака, в крайнем случае в рамках договора между США и Россией Селезнев будет добиваться отбывания наказания на родине. «Это тоже один из вариантов, чтобы Роман вернулся в Россию», — добавил он.

Романа Селезнева, накануне, 30 ноября, приговорили к 14 годам тюрьмы за кибермошенничество, которое привело к ущербу на сумму более $50 млн. Новый приговор не будет суммироваться с предыдущим наказанием в 27 лет тюрьмы.

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Это уже второе письмо защиты Селезнева в адрес американского президента. В начале ноября защита Селезнева направляла письмо Дональду Трампу с просьбой разрешить ему отбывать наказание в России.

По словам депутата Госдумы, Валерия Селезнева, его сына пытали в США. «Романа похитили, три года пытки… продолжают пытать. Адвокаты пытаются помочь, но в этой ситуации очень сложно что-либо сделать», — говорил он в апреле 2017 года.​

Авторы: Любовь Алтухова, Валерий Романов.
Теги: Селезнев , пытки , кибермошенничество , Дональд Трамп
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