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В УПЦ Московского патриархата ответили на выступление патриарха Филарета
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В УПЦ Московского патриархата ответили на выступление патриарха Филарета
Общество, 19:51
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В УПЦ Московского патриархата ответили на выступление патриарха Филарета

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич прокомментировал заявления главы Украинской православной церкви киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета Денисенко (последняя находится с РПЦ в расколе, а сам Филарет был подвергнут московскими иерархами анафематствованию. — РБК). Свой комментарий он опубликовал в Facebook.

«Смотрю пресс-конференцию Филарета. Уже делаю вывод: «Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит», — написал священнослужитель.

«Проблески церковного сознания омрачены мирскими мудрствованиями. Но мы готовы были, протягивали руку, пусть даже в эту руку плюнули, но мы это сделали, как христиане. Насильно в рай не затащишь», — заключил Данилевич.

Киевский патриархат опубликовал текст письма к главе РПЦ
Общество

30 ноября РПЦ сообщила, что Филарет направил письмо Архиерейскому собору РПЦ. В нем украинский священнослужитель просил восстановить молитвенное общение российских православных с прихожанами УПЦ, находящимися в расколе. Кроме того, Филарет просил отменить все дисциплинарные взыскания и отлучения, введенные РПЦ. По словам Филарета, это приведет к достижению «заповедного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами».

Патриарх Филарет исключил возвращение УПЦ к Московскому патриархату
Общество

В РПЦ расценили это послание как призыв принять УПЦ КП обратно в лоно РПЦ. Однако на прошедшей сегодня в Киеве пресс-конференции Филарет заявил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении для того, чтобы возобновить молитвенное общение между церквами и создать автокефальную украинскую православную церковь. Он добавил, что никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ. Филарет исключил возвращение УПЦ КП в Московский патриархат.

Теги: Украина , УПЦ
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