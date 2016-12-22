Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,21 58,35 EUR Нал. 70,40 69,31 USD Бирж. 58,97 +0,52 EUR Бирж. 70,36 +0,83 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 10670,00 +730,00 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,88 +1,95% DJIA 24039,51 -0,96% Nasdaq 6770,44 -1,51% FTSE 7300,49 -0,36%
Путин выступил на открытии церемонии жеребьевки ЧМ-2018 по футболу
Лента новостей
Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Тосно». Онлайн 19:30, Спорт Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Спартак». Онлайн 19:30, Спорт Тест: как выглядеть красиво на всех фото 19:05, РБК и Huawei Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $21,6 млрд 19:04, Финансы 4 фильма, которые учат добиваться своего 18:52, Спецпроект РБК PINK Американский математик получил премию имени Н.И.Лобачевского 18:52, Общество Конституционный суд запретил Минфину «отписки» по налоговым вопросам 18:51, Экономика Бомбардировщики Ту‑22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии 18:45, Политика Стали известны первые соперники России на ЧМ по футболу 18:39, Общество Минфин раскрыл объем Резервного фонда России 18:27, Экономика В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора 18:15, Общество Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 18:10, РБК и Biotherm Homme Из России депортировали задержанного в Тольятти «шпиона СБУ Сержа» 18:07, Политика Бинбанк потратит 43 млрд руб. на убытки по субординированным займам 17:59, Финансы Лавров заявил о нежелании вступать в «гонку запретов» из-за ситуации с RT 17:59, Политика В Москве сотрудников ФСБ приговорили к колонии за мошенничество 17:58, Общество «Центр-инвест» — лидер по кредитованию ремонтов многоквартирных домов 17:56, Пресс-релизы Спецпрокурор обвинил бывшего советника Трампа во лжи ФБР 17:52, Политика Главу фирмы-владельца бренда Redmond отправили под домашний арест 17:49, Бизнес V конференция по ВЭД в Ростове прошла при поддержке Промсвязьбанка 17:48, Пресс-релизы СК подтвердил возбуждение дела о поставках в ИК-2 некачественного мяса 17:45, Общество В Совфеде предложили обязать операторов раскрывать геолокацию пропавших 17:43, Общество Силовики назвали версии попытки самоубийства конструктора «МиГа» 17:42, Общество В чем кроется секрет успеха современных женщин 17:37, Subaru XV и Autonews Архиерейский собор: как проходит встреча православного духовенства 17:33, Фотогалерея  Путин выступил на Архиерейском соборе и подарил икону патриарху Кириллу 17:27, Общество Дмитрий Губерниев резко раскритиковал членов МОК 17:25, Спорт Чикагская CME Group начнет торги фьючерсами на биткоин 18 декабря 17:21, Деньги
Путин выступил на открытии церемонии жеребьевки ЧМ-2018 по футболу
Политика, 19:48
0
Путин выступил на открытии церемонии жеребьевки ЧМ-2018 по футболу

В Государственном Кремлевском дворце президент Владимир Путин выступил на октрытии церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время церемонии российский лидер назвал поклонников футбола, игроков и «их наставников» друзьями России. «То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию. А поклонников футбола, игроков и их наставников мы относим именно к нашим друзьям. Любовь к этому виду спорта у нас давняя, крепкая и всенародная», — сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что Россия хочет провести чемпионат мира по футболу «на самом высоком уровне». «И конечно, мы верим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и у тех, кто приедет в Россию поддержать свои команды», — сказал российский президент. Он отметил, что те, кто приедет на ЧМ-2018,«не только воочию увидят игру лидеров мирового футбола». Они и познакомятся с российской культурой, историей и ее природой и смогут «прочувствовать традиционное радушие и открытость» России.

Президент рассказал, что в России занимаются футболом более 2,7 млн человек. Он выразил уверенность, что предстоящий чемпионат мира станет «мощнейшим фактором» развития этого вида спорта как в регионах России, так и во всем мире, «прежде всего среди молодежи». «И мы сделаем все, чтобы он стал грандиозным спортивным праздником, но главное — еще больше сплотил большую и дружную международную футбольную семью, для которой важнее всего сам спорт, дружба и честная борьба — ценности, которые неподвластны никакой текущей конъюнктуре», — сказал российский лидер.

В заключении Путин пожелал успеха 32 командам-участникам чемпионата. 

Стали известны первые соперники России на ЧМ по футболу
Общество

По итогам жеребьевки, соперником России стала сборная Уругвайя. Матч между российской и уругвайской сборной пройдет 25 июня в Самаре. Еще одним соперником российских футболистов стала сборная Египта, встреча с которой состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Еще один матч Россия сыграет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве против сборной Саудовской Аравии . Эта игра станет открытием чемпионата. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В Москве прошла жеребьевка ЧМ-2018. Как это было
Общество

Теги: Владимир Путин , Футбол , Чемпионат мира по футболу
Главное
Стали известны первые соперники России на ЧМ по футболу Общество
Материалы по теме
Новогоднюю почтовую марку посвятили талисману ЧМ-2018 волку Забиваке Общество
Кремль сообщил об участии Путина в церемонии жеребьевки ЧМ-2018 Политика
Ростуризм разрешил селить болельщиков ЧМ-2018 в палатках Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку