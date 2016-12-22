Путин выступил на открытии церемонии жеребьевки ЧМ-2018 по футболу

В Государственном Кремлевском дворце президент Владимир Путин выступил на октрытии церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время церемонии российский лидер назвал поклонников футбола, игроков и «их наставников» друзьями России. «То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию. А поклонников футбола, игроков и их наставников мы относим именно к нашим друзьям. Любовь к этому виду спорта у нас давняя, крепкая и всенародная», — сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что Россия хочет провести чемпионат мира по футболу «на самом высоком уровне». «И конечно, мы верим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и у тех, кто приедет в Россию поддержать свои команды», — сказал российский президент. Он отметил, что те, кто приедет на ЧМ-2018,«не только воочию увидят игру лидеров мирового футбола». Они и познакомятся с российской культурой, историей и ее природой и смогут «прочувствовать традиционное радушие и открытость» России.

Президент рассказал, что в России занимаются футболом более 2,7 млн человек. Он выразил уверенность, что предстоящий чемпионат мира станет «мощнейшим фактором» развития этого вида спорта как в регионах России, так и во всем мире, «прежде всего среди молодежи». «И мы сделаем все, чтобы он стал грандиозным спортивным праздником, но главное — еще больше сплотил большую и дружную международную футбольную семью, для которой важнее всего сам спорт, дружба и честная борьба — ценности, которые неподвластны никакой текущей конъюнктуре», — сказал российский лидер.

В заключении Путин пожелал успеха 32 командам-участникам чемпионата.

Стали известны первые соперники России на ЧМ по футболу Общество

По итогам жеребьевки, соперником России стала сборная Уругвайя. Матч между российской и уругвайской сборной пройдет 25 июня в Самаре. Еще одним соперником российских футболистов стала сборная Египта, встреча с которой состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Еще один матч Россия сыграет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве против сборной Саудовской Аравии . Эта игра станет открытием чемпионата. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.