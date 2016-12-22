Новогоднюю почтовую марку посвятили талисману ЧМ-2018 волку Забиваке

В обращение поступили новогодние почтовые марки с изображением волка Забиваки — официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia. Об этом сообщается в поступившем в РБК сообщении «Почты России».

Номиналы марок — 22, 33 и 35 руб., они соответствуют тарифам на пересылку конверта и заказной карточки по России и для международной пересылки простого письма. Тираж марок — по 660 тыс. экземпляров.

Дополнительно выпустили конверты первого дня (специальные конверты, на которые наклеены почтовые марки, погашенные в день их выпуска. — РБК) и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи. Марка с Забивакой будет гаситься штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России» и указанием места и даты проведения спецгашения.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Почтовая продукция, которая будет погашена в день выпуска, приобретает дополнительную ценность для коллекционеров во всем мире.

Волк Забивака был выбран официальным талисманом ЧМ-2018 путем интернет-голосования в октябре 2016 года. На роль талисманов также претендовали кот и тигр. Забивака носит футболку с надписью «RUSSIA 2018» и оранжевые спортивные очки.

Автор талисмана — студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета (ТГУ) Екатерина Бочарова. FIFA выкупила у нее права на волка Забиваку за $500.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.