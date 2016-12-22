Масляное пятно на Волге ликвидировали

Масляное пятно на Волге ликвидировано, сообщила РБК помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Юлия Антонова.

«Фактически его размер составил 60 кв. м», — добавила она.

Ранее 1 декабря Антонова сообщила, что на 1310 км Волги около Казани обнаружено нефтяное пятно размером 20 на 500 м. Чтобы ликвидировать распространение нефтепродуктов, на поверхность разлива был нанесен сорбент. По ее словам, угрозы для биологических ресурсов пятно не представляло.

Еще одно масляное пятно было замечено на Волге 29 ноября. Оно находилось около cудоходного канала в Балакове. По словам начальника Городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Андрея Багаcина, причиной его появления могло стать незаконное открытие кингстонов и сброс топлива с судов, которые стоят на ремонте в порту и на территории местного ремонтного завода.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что если не предотвратить загрязнение Волги, она станет «непригодной» для дальнейшего использования. Он рассказал, что в бассейне реки наблюдается «самая напряженная экологическая обстановка», которая по «многим позициям» хуже, чем общая ситуация в России.