На Волге близ Казани обнаружили огромное масляное пятно

Нефтяное пятно размером 20 на 500 м было обнаружено на 1310 км Волги вблизи Казани, рассказала РБК помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Юлия Антонова. По ее словам, сотрудники МЧС по Республике Татарстан локализовали распространение нефтепродуктов на Волге путем установки плавучих ограждений.

«С целью ликвидации разлива на загрязненную поверхность нанесен сорбент. Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан совместно с Центральной специализированной инспекцией аналитического контроля произвели отбор проб природной воды с загрязненного участка. Угрозы гибели водных биологических ресурсов нет», — пояснила она.

По словам Антоновой, в районе 10–11 утра информация передана в управление Росприроднадзора по Республике Татарстан, министерство экологии и природных ресурсов по Республике Татарстан, отдел Средневолжского ТУ Росрыболовства по Республике Татарстан для принятия оперативных мер и установления источника загрязнения. «Специалисты выехали на указанную территорию», — добавила она.

Накануне, 29 ноября, масляное пятно было замечено на Волге в районе судоходного канала у Балаково. По предварительной версии, это произошло в результате несанкционированного спуска кингстонов и слива топлива с судов, стоящих на ремонте в порту и Балаковском судоремонтном заводе.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в случае дальнейшего загрязнения Волги она может стать «непригодной» для использования. По словам главы кабмина, на очистку реки в федеральном бюджете предусмотрено 257 млрд руб. до 2025 года. Медведев добавил, что поволжские регионы должны представить и свои проекты очистки водной артерии.