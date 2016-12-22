На тольяттинском заводе опровергли информацию о работающем у них шпионе

На судоремонтном заводе в Тольятти назвали «крайне ложной» информацию о работающем у них шпионе из Украины Сергее Сотникове. Об этом «РИА Новости» заявили в приемной предприятия.

«Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет», — добавил собеседник агентства.

Телеканал НТВ 29 ноября опубликовал видео допроса, на котором Сергей Сотников говорит, что в 2017 году перед проездкой в Россию на один из тольяттинских судоремонтных заводов ему поручили собрать информацию на этом предприятии и его производительной базе. Мужчина отметил, что ему в том же году предложили помогать Службе безопасности Украины (СБУ).

На следующий день источник «РИА Новости» в правоохранительных органах Самарской области заявил, что Сотникова задержали сотрудники УФСБ по региону. Именно по этой причине он не успел передать информацию о деятельности завода. Силовики отметили, что Сотников не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить ст. 276 УК России (шпионаж). Его действия расценили как нарушение миграционного законодательства и решили депортировать на родину, предположительно, ночью 1 декабря.

В секретариате руководителя судоремонтного тольяттинского завода РБК заявили, что не могут ничего сказать по поводу сообщений СМИ о работающем у них украинце, потому что не разглашают такую информацию. Комментариев или заявлений по этой теме в ближайшее время завод делать не планирует, добавили в секретариате.