Трамп отдал трехмесячную зарплату на борьбу с наркотиками в США

Президент США пожертвовал всю зарплату за три месяца работы на борьбу с эпидемией опиоидных наркотиков в США. Об этом рассказал и.о. главы Минздрава США Эрик Харлан, передает CNBC.

«Его решение пожертвовать свою зарплату — дань состраданию, его патриотизму и чувству долга перед американским народом», — заявил Харлан.

Он напомнил, что ежедневно от действия опиоидов в США ​гибнут 173 человека. Таким образом, только за время его брифинга с журналистами погибнет семь американцев, пояснил глава ведомства.

По оценкам CNBS, если исходить из годового оклада президента в $400 тыс., то на помощь Минздраву США Трамп выделит $100 тыс. В то же время, еще до инаугурации Трамп, чье состояние по оценкам Forbes превышает $3 млрд, уже успел отказаться от президентской зарплаты. Он официально объявил, что намерен получать из бюджета не более доллара в год.

«Эпидемия опиоидов», как ее описывают в США, связана с широким распространением препаратов на основе опиоидов, которые выписываются, в том числе по рецептам врачей. По оценке созданной Трампом комиссии по борьбе с «опиоидным кризисом», с 1999 по 2015 год в США от последствий передозировки опиоидами погибли 560 тыс. человек.

В конце октября Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением опиоидных препаратов. Он потребовал сократить использование подобных препаратов в лекарственных целях и начать масштабную кампанию по борьбе с их употреблением. Позднее в этой связи он напомнил о судьбе своего страшего брата Фреда, погибшего от алкоголизма.