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Климкин рассказал намерении контролировать приезжающих на Украину россиян
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Климкин рассказал намерении контролировать приезжающих на Украину россиян
Украинский кризис, 02:53
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Климкин рассказал намерении контролировать приезжающих на Украину россиян

МИД Украины уже разработал план по введению визового контроля для въезжающих в страну россиян, рассказала глава ведомства Павел Климкин. Он подчеркнул, что считает необходимым обязать россиян получать биометрическую визу для контроля перемещения граждан России, передает УНН со ссылкой на украинское «Радио Свобода».

«У нас есть план введения визового режима, но я всегда считал, что обычные визы, если их просто в паспорт ставить, они нас из России не выгонят», — рассказал Климкин. Он пояснил, что считает необходимым дополнительное ужесточение визового контроля по примеру Израиля, ведущего строгую проверку всех приезжающих.

«Если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно — кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам», — разъяснил он намерения МИД Украины .

Тема введения виз для приезжающих на Украину россиян регулярно обсуждается в Киеве. Так, в июне с предложением ввести биометрический контроль для граждан России в июне выступил секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Александр Турчинов. В поддержку этого предложения также выступил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. 

Позднее, 1 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ ​об усилении контроля за въездом на территорию страны. Глава государства обязал правительство запустить с января 2018 года национальную систему трехэтапной биометрической верификации граждан государств, которые «представляют риски». Он также рекомендовал обновить перечень государств в списке миграционного риска и внести в него Россию.

Теги: Украина , визы , Павел Климкин
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