Экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили продлили срок пребывания на Украине на три месяца. Об этом политик написал в своем Facebook.
Саакашвили отметил, что сотрудники Миграционной службы Украины «любезно угостили чаем». Вместе с тем он заявил об остающейся «угрозе» со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным политика, работники ведомства получили указ обыскать его квартиру и служебные помещения по делу о государственном перевороте. «Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни удвоилась», — подчеркнул Саакашвили.
Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам арестовать Саакашвили до 3 декабря 2017 года. Об этом заявил сам экс-губернатор. «Президент Порошенко окончательно пересек красную линию — дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота», — сказал Саакашвили. Он отметил, что подобное указание получили генпрокурор Украины Юрий Луценко и СБУ.
В начале ноября Саакашвили предложил начать «народный импичмент» 3 декабря, если власти Украины не выполнят требований его сторонников о внесении изменений в законодательство.
Позднее он пообещал украинцам отпраздновать Новый год без Порошенко в том случае, если администрация президента не пойдет навстречу его сторонникам. Спустя несколько дней экс-губернатор заявил, что «готов возглавить правительство» Украины «если нужно».