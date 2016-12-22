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Саакашвили продлили срок пребывания на Украине на три месяца
Политика, 20:10
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Саакашвили продлили срок пребывания на Украине на три месяца

Экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили продлили срок пребывания на Украине на три месяца. Об этом политик написал в своем Facebook.

Фото: страница Mikheil Saakashvili в facebook

Саакашвили отметил, что сотрудники Миграционной службы Украины «любезно угостили чаем». Вместе с тем он заявил об остающейся «угрозе» со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным политика, работники ведомства получили указ обыскать его квартиру и служебные помещения по делу о государственном перевороте. «Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни удвоилась», — подчеркнул Саакашвили.

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Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам арестовать Саакашвили до 3 декабря 2017 года. Об этом заявил сам экс-губернатор. «Президент Порошенко окончательно пересек красную линию — дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота», — сказал Саакашвили. Он отметил, что подобное указание получили генпрокурор Украины Юрий Луценко и СБУ.

В начале ноября Саакашвили предложил начать «народный импичмент» 3 декабря, если власти Украины не выполнят требований его сторонников о внесении изменений в законодательство.

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Позднее он пообещал украинцам отпраздновать Новый год без Порошенко в том случае, если администрация президента не пойдет навстречу его сторонникам. Спустя несколько дней экс-губернатор заявил, что «готов возглавить правительство» Украины «если нужно».

Теги: Украина , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , миграционная служба
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