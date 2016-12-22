Сооснователь студии звукозаписи Def Jam извинился за изнасилование

Расселл Симмонс (Фото: Erik S Lesser / EPA)

Сооснователь лейбла звукозаписи Def Jam и продюсер фильма «Чокнутый профессор» Расселл Симмонс извинился перед дочерью режиссера Сидни Люмета и сценаристкой фильма «Рэчел выходит замуж» Дженни Люмет за изнасилование, которое он совершил еще в 1991 году, сообщает Variety.

Люмет написала о случившемся 26 лет назад в колонке издания Hollywood Reporter. При этом она сказала, что ей крайне мучительно и стыдно писать о том, что совершил с ней человек одного с ней цвета кожи.

Симмонс в свою очередь принес извинения. По его словам, он никогда не был жестоким человеком, однако временами поступал бездумно и был бесчувственным.

В связи со случившимся Симмонс заявил, что не намерен портить имидж компаний, с которыми он связан, а потому покидает их. Речь идет о продюсерской работе для телеканала HBO, издании журнала о хип-хопе, а также о создании двух линий модной одежды.

Люмет — не первая женщина, обвинившая Симмонса в насилии. Такие же заявления делали модель Кери Халиги и некая Таня Рид. Симмонс ранее заявлял о своей невиновности.

Рассел Симмонс — один из основателей студии звукозаписи Def Jam, с которой некоторое время работали Beastie Boys и Public Enemy. В 1996 году он продал свою долю в компании и занялся продюсерской деятельностью. В последние годы Симмонс увлекается йогой и даже написал книгу о трансцедентной медитации.

Череда сексуальных скандалов началась после того, как десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Далее последовали обвинения и в адрес других известных личностей, среди которых Кевин Спейси, Бен Аффлек, Ларс фон Триер и другие.