Креативный директор Pixar ушел в отпуск после обвинений в домогательствах

В бессрочный отпуск за свой счет ушел креативный директор Pixar Джон Лассетер. Его обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Hollywood Reporter.

Лассетер написал письмо сотрудникам компании, в котором признал совершенные «ошибки», добавив, что «никогда не бывает легко смотреть им в лицо». Он также извинился перед теми, кто «был стороной, получившей нежеланное объятие или любой другой жест, пересекающий границу».

Ранее Hollywood Reporter опубликовал материал, в котором сотрудники студии Pixar пожаловались на поведение Лассетера. По их словам он приставал к ним, позволял себе нежелательные объятия и поцелуи, а также комментировал внешний вид сотрудников.

Джон Лассетер — один из основателей студии Pixar. Он также был режиссером мультфильмов «История игрушек» и «Тачки» и продюсером картин «Вверх», «Моана» и «Головоломка».

Скандал с обвинениями в домогательствах начался в октябре после публикации New York Times. В ней восемь женщин рассказали о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Самой известной из них была актриса Эшли Джадд. Позже о домогательствах со стороны Вайнштейна также рассказали актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу и еще несколько десятков женщин. Вайнштейна уволили из собственной компании, лишили наград и членства в киноакадемиях. В середине октября Weinstein Company начала переговоры о продаже.