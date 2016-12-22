Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,17 58,61 EUR Нал. 69,55 68,85 USD Бирж. 58,74 -0,44 EUR Бирж. 69,10 -0,34 USD ЦБ. 59,01 -0,45 EUR ЦБ. 69,40 -0,42 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8193,49 +96,12 ММВБ 2159,16 +0,15% РТС 1157,85 +0,89% Brent 63,18 +0,67% DJIA 23590,83 +0,69% Nasdaq 6862,48 +1,06% FTSE 7452,12 +0,55%
Креативный директор Pixar ушел в отпуск после обвинений в домогательствах
Лента новостей
Telegram впервые заблокировал канал за пиратскую музыку 17:22, Технологии и медиа ФАС уличила поставщиков суперкомпьютеров для госнужд в сговоре 17:22, Общество Бешеный MBA: как бизнес-школа растет на ярких шоу 17:18, Свое дело Как справиться с профессиональным выгоранием 17:13, Спецпроект РБК PINK Путин призвал к готовности быстро наращивать объемы военной продукции 17:13, Политика Путин отметил роль России, Турции и Ирана в предотвращении распада Сирии 17:13, Политика Защита обжалует решение суда пожизненно заключить Младича в тюрьму 17:08, Политика Антитеррористическая операция в Тбилиси завершилась 17:02, Общество «Агрокомплекс имени Ткачева» задумался о выращивании креветок 16:55, Бизнес Рошаль и звезды шоу-бизнеса заступились за уволенного главного онколога 16:54, Общество Самыми удовлетворенными зарплатой россиянами оказались жители Крыма 16:49, Общество Мэрия опровергла интерес ФСБ к родственным связям школьника из ЯНАО 16:32, Общество В Великом Новгороде подсудимый умер во время судебного заседания 16:23, Общество Россия подаст апелляцию на решение МОК отобрать золото Игр у Третьякова 16:21, Спорт Ника Картера из Backstreet Boys обвинили в изнасиловании 16:17, Общество Креативный директор Pixar ушел в отпуск после обвинений в домогательствах 16:13, Общество «Роснефть» к 2022 году увеличит добычу до 250 млн т 16:06, Бизнес Ливанский премьер передумал уходить в отставку 16:01, Политика Париж ответил Москве по поводу дипломатического иммунитета Керимова 15:52, Политика Отложенный штраф: какие сочинские медали МОК уже отобрал у России 15:51, Спорт  «Газпром» заявил о возобновлении поставок газа в Азербайджан 15:49, Бизнес У сборной России отобрали золото Олимпиады в Сочи 15:45, Спорт СК завел дело против собравшего с подчиненных 445 тыс. руб. полицейского 15:45, Общество «Яндекс» расширил «Турбо-страницы» на поиск 15:43, Технологии и медиа Прощание с Хворостовским пройдет в Москве 15:37, Общество Спецназ возобновил антитеррористическую операцию в Тбилиси 15:29, Общество МИД направил Франции ноту из-за задержания сенатора Керимова 15:28, Политика Восстание Корнета: что происходит в ЛНР 15:28, Политика
Креативный директор Pixar ушел в отпуск после обвинений в домогательствах
Харассмент-гейт, 16:13
0
Креативный директор Pixar ушел в отпуск после обвинений в домогательствах

В бессрочный отпуск за свой счет ушел креативный директор Pixar Джон Лассетер. Его обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Hollywood Reporter.

Лассетер написал письмо сотрудникам компании, в котором признал совершенные «ошибки», добавив, что «никогда не бывает легко смотреть им в лицо». Он также извинился перед теми, кто «был стороной, получившей нежеланное объятие или любой другой жест, пересекающий границу».

Ранее Hollywood Reporter опубликовал материал, в котором сотрудники студии Pixar пожаловались на поведение Лассетера. По их словам он приставал к ним, позволял себе нежелательные объятия и поцелуи, а также комментировал внешний вид сотрудников.

От Триера до Спейси: кого обвинили в домогательствах вслед за Вайнштейном Еще 16 фото
Фотогалерея

Джон Лассетер — один из основателей студии Pixar. Он также был режиссером мультфильмов «История игрушек» и «Тачки» и продюсером картин «Вверх», «Моана» и «Головоломка».

Скандал с обвинениями в домогательствах начался в октябре после публикации New York Times. В ней восемь женщин рассказали о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Самой известной из них была актриса Эшли Джадд. Позже о домогательствах со стороны Вайнштейна также рассказали актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу и еще несколько десятков женщин. Вайнштейна уволили из собственной компании, лишили наград и членства в киноакадемиях. В середине октября Weinstein Company начала переговоры о продаже.

Теги: США , домогательства , Pixar , Джон Лассетер
Главное
Путин отметил роль России, Турции и Ирана в предотвращении распада Сирии Политика
Материалы по теме
Модель рассказала об $1 млн от Вайнштейна за молчание о домогательствах Общество
Ведущего Чарли Роуза уволили с CBS после обвинений в домогательствах Общество
Трамп вступился за обвиняемого в домогательствах кандидата в сенаторы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку