Nord Stream-2 заявил о намерении добиться постройки газопровода в Дании

В компании-операторе Nord Stream-2 заявили, что будут добиваться получения разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в Дании. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании.

«Nord Stream-2 осведомлен о процессе изменений в законодательстве и принял сегодняшнее решение во внимание. Компания рассматривает выбранный вариант маршрута [газопровода] как оптимальный, основанный на существующей нормативно-правовой базе и соответствующий экологическим соображениям и соображениям безопасности», — заявил собеседник агентства.

Ранее датский парламент одобрил закон, согласно которому «Северный поток-2» могут запретить прокладывать в территориальных водах страны. В решении этого вопроса Копенгаген исходит из соображений национальной безопасности и внешней политики.

Принять закон власти Дании решили еще в апреле 2017 года. «Мы хотим, чтобы у нас была возможность сказать «да» или «нет», руководствуясь соображениями нашей безопасности», — заявлял министр энергетики и климата Дании Ларс Кристиан Лиллехолт. До принятия закона Копенгаген мог остановить постройку газопровода только по соображениям экологической безопасности.

Директор Nord Stream-2 Пол Коркоран заявлял в начале ноября, что компания готовит альтернативный маршрут в случае, если Дания запретит строить газопровод в своих территориальных водах. Он отметил, что трубопровод могут проложить в международных водах севернее от Бронхольма.

Еврокомиссия 8 ноября предложила внести ограничения для «Северного потока-2». Для этого необходимо будет внести изменения в Газовую директиву ЕС и распространить на газопроводы из третьих стран действие Третьего энергопакета. Согласно его нормам, поставщик не может одновременно владеть газотранспортной инфраструктурой. Накануне, 29 ноября, Коркоран заявил, что компания будет работать в Евросоюзе, несмотря на ограничительные меры.

Проект «Северный поток-2» компании «Газпром» предполагает строительство газопровода по дну Балтийского моря для поставок 55 млрд куб. м. газа в год. Часть газопровода должна была пролегать в территориальных водах Дании, возле острова Борнхольм. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Пять европейских нефтегазовых компаний — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — должны оплатить половину стоимости проекта.