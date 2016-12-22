Медведев призвал творческих деятелей следить за отчетностью

Комментировать дело режиссера Кирилла Серебренникова пока сложно, потому что следствие еще не завершилось. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе большого интервью с ведущими пяти российских телеканалов («Первый канал», «Россия», НТВ, РБК и «Дождь»).

«Дело очень резонансное, комментировать подобного рода вещи — неблагодарная история», — подчеркнул глава правительства.

«Надо точно разобраться, где там возможные нарушения, а где как раз, по сути, необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона. Надеюсь, что следственные и судебные структуры с этим смогут разобраться», — добавил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что в области господрядов и закупок, с одной стороны, необходимо упрощение отчетности, а с другой — «сами представители творческих профессий, сами организации, которые этим занимаются, должны все-таки максимально внимательно следить за тем, что у них происходит».

27 ноября Союз театральных деятелей России заявил о пробелах в законодательстве, регулирующем деятельность культурных учреждений, и предложил разработать программу правовой защиты театров, изменив существующий закон о культуре.

В мае художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова заподозрили в хищении 68 млн руб. в рамках проекта «Седьмая студия». Режиссер был помещен под домашний арест. Другими фигурантами дела являются директор РАМТ Софья Апфельбаум (в расследуемый период была чиновницей Министерства культуры), бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малбродский, бывший главбух «Седьмой студии» Нина Масляева, экс-гендиректор организации Юрий Итин. Все они находятся под арестом. Также по делу проходит продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, которая покинула Россию и арестована заочно.