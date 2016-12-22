Опубликовано видео прорыва теплотрассы на востоке Москвы

Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео с места прорыва теплотрассы на востоке Москвы. На кадрах виден пар и большое количество воды на дороге, в результате видимость в районе аварии практически нулевая.

​Авария на трубопроводе теплосети произошла вечером 29 ноября. По оценкам Минэнерго, она затронула 900 жилых домов, но ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 2 тыс. домах, оставшихся без отопления.

В настоящее время проводится ликвидация последствий прорыва трубы. Как сообщил РБК руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев, прорыв был локализован коммунальщиками в 23:00, восстановление теплоснабжения ожидается к 1:00-2:00 ночи.​

По данным источника агентства «Интерфакс», в результате аварии пострадали восемь человек. В основном пострадавшие получили термические ожоги.