Лавров назвал закрытым вопрос принадлежности Крыма

Крым останется в составе России, эта тема «закрыта раз и навсегда». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Libero, сообщается на сайте российского МИДа.

«Речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания», — подчеркнул он.

По мнению министра, такая «форма реализации права на самоопределение была единственно возможным способом защиты жизненно важных интересов народа перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине». Лавров уточнил, что имеет в виду людей, которые «пришли к власти в результате совершенного ими в феврале 2014 года государственного переворота».

«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им [жителям Крыма] избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — уверен министр.

Президент Украины Петр Порошенко в середине октября заявлял, что отказывается считать вопрос принадлежности Крыма закрытым и отверг предложение отказаться от полуострова за компенсацию. Об этом он сказал на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. «Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ», — говорил он. Глава государства также заверил, что Украина «никогда не покинет своих граждан — ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах».

За день до этого президент Чехии Милош Земан заявил в ПАСЕ, что конфликт вокруг Крыма во избежание войны в Европе нужно решить путем выплаты Россией Киеву компенсации за потерянные территории. Чешский лидер подчеркнул, что «присоединение Крыма несомненно было аннексией», однако это уже свершившийся факт, и ситуацию уже невозможно вернуть обратно.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на который вынесли вопрос о необходимости отделения полуострова от Украины. Украинские власти и западные страны отказались признать итоги референдума и обвинили Россию в аннексии Крыма.

После присоединения Крыма ряд стран ввел против Москвы санкции. Российские власти все обвинения отвергают и утверждают, что присоединение полуострова стало «волеизъявлением крымского народа». Кремль также заявлял, что Москва не пойдет ни на какую сделку ради отмены санкций, в частности, не станет соглашаться на предложения Киева о проведении всеукраинского референдума о передаче Крыма России в долгосрочную аренду.