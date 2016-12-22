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В Якутии нашли фрагменты запущенной с космодрома Восточный ракеты
Технологии и медиа, 09:44
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В Якутии нашли фрагменты запущенной с космодрома Восточный ракеты

В Вилюйском районе Якутии радары обнаружили четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной с космодрома Восточный 28 ноября. Об этом заявил главный специалист Министерства охраны природы Якутии Владислав Ушницкий, сообщается на сайте ведомства.

«Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения», — сказал Ушницкий. В четверг, 30 ноября, запланирован послепусковой вертолетный облет. Специалисты министерства осмотрят место согласно зафиксированным координатам, а также возьмут пробы природной среды на мониторинговых точках и в местах обнаружения фрагментов, говорится в сообщении.

«Вывоз фрагментов ступеней ракеты-носителя будет производиться только после анализа результатов экологического мониторинга», — отметил Ушницкий. «В случае их обнаружения в труднодоступных местах необходимо будет подготовить место для посадки вертолета», — добавил он.

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Накануне, 29 ноября, в Тындинском районе Приамурья были обнаружены три фрагмента трехступенчатой ракеты-носителя, запущенной с космодрома Восточный. Поиски велись с вертолета специалистами «Роскосмоса». Глава Зейского района Приамурья Андрей Ложечкин отмечал, что все находки доставят в город Циолковский Амурской области.

Кроме фрагментов, поисковая группа подконтрольного «Роскосмосу» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) нашла в Тындинском районе три из четырех боковых блоков ракеты «Союз-2.1б».

Видео: Телеканал РБК

Ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-1, студенческим аппаратом «Бауманец-2», а также 17 иностранными наноспутниками стартовала 28 ноября с космодрома Восточный в Амурской области. «Союз-2.1б» должен был доставить спутник на орбиту. Спустя три часа после запуска стало известно, что с «Метеор-М» перестали поступать сигналы. Специалисты пытались поймать их на протяжении двух часов, после чего «Роскосмос» принял решение перейти в режим нештатной ситуации. Компания признала невыведение спутника на целевую орбиту.

Позже директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров заявил, что разгонный блок «Фрегат» и спутники, которые ракета-носитель должна была доставить на земную орбиту, скорее всего, сгорели в атмосфере. Для расследования причин неудачного запуска спутников с космодрома Восточный была создана госкомиссия.

Теги: Якутия , «Союз-2.1б» , фрагменты
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