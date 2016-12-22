В Приамурье нашли фрагменты первой ступени запущенной с Восточного ракеты

Три фрагмента первой ступени трехступенчатой ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной накануне с космодрома Восточный, обнаружили в Тындинском районе Приамурья. Об этом «РИА Новости» рассказал глава Зейского района Приамурья Андрей Ложечкин.

«Нашли три фрагмента первой ступени [ракеты] в Тындинском районе», — сообщил он, отметив, что поиски велись с вертолета специалистами «Роскосмоса». «Сейчас расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части и затем вывезти», — добавил он, пояснив, что теперь все находки будут доставлены в город Циолковский Амурской области.

Кроме того, поисковая группа подконтрольного «Роскосмосу» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружила в Тындинском районе три из четырех боковых блоков «Союза-2.1б».

«Два [блока] практически рядом, третий — в 5 км от них», — рассказал агентству «Интерфакс» начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский, отметив, что участники поисков «видели с вертолета как недалеко от блоков бродил медведь».

Ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-1, студенческим аппаратом «Бауманец-2» и 17 иностранными наноспутниками стартовала 28 ноября с космодрома Восточный в Амурской области. Ракета должна была доставить «Метеор-М» на орбиту, однако спустя несколько часов после запуска стало известно о том, что со спутника перестали поступать сигналы. Специалисты пытались поймать их в течение двух часов, после чего в «Роскосмосе» приняли решение перейти в режим нештатной ситуации, признав невыведение спутника на целевую орбиту.

В настоящее время, по одной версии, «Метеор-М» может находиться на нерасчетной орбите, по другой — упал в Атлантический океан. В «Роскосмосе» причины нештатной ситуации не объяснили. Источник агентства «Интерфакс» назвал причиной случившегося ошибку в полетном задании. Однако эту версию отверг собеседник РБК в Минобороны. Ошибки в полетном задании, по его данным, «точно не было». «Проверяли три раза — военная приемка в том числе», — отмечал он, подчеркивая, что, по его мнению, «подвела техника». Уточнять остальные детали инцидента источник РБК отказался.