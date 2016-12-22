Для расследования ЧП со спутниками на Восточном создали госкомиссию
Общество, 12:04
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Для расследования ЧП со спутниками на Восточном создали госкомиссию
Для расследования ЧП с 19 спутниками, запущенными с космодрома Восточный, создана госкомиссия. Об этом со ссылкой на статс-секретаря — заместителя гендиректора «Роскосмоса» Сергея Дубика сообщает «РИА Новости».
По словам Дубика, комиссия уже приступила к работе. «Результаты работы будут опубликованы. Сложно назвать какие-то определенные сроки, зависит от объема работ», — добавил он.
28 ноября спутник «Метеор-М» № 2–1 и 18 микроспутников, запущенных на ракете «Союз-2.1б», не вышли на целевую орбиту. В качестве вероятной причины ЧП СМИ назвали техническую неисправность разгонного блока «Фрегат». В «Роскосмосе» отказались комментировать эту информацию. «Будет у нас версия, мы об этом обязательно сообщим», — добавили в госкорпорации.