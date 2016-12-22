Посол России заявил об отказе США в посещении российской дипсобственности

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США безосновательно отказывает ему в посещении российской дипсобственности в Сан-Франциско. Об этом он сказал в ходе выступления на приеме неправительственной организации World Affairs Council в центре Сан-Франциско, передает «РИА Новости».

«Все, что мы получаем от Госдепартамента — необоснованные отказы [в посещении дипсобственности]», — подчеркнул дипломат.

Антонов прибыл в Калифорнию накануне, 29 ноября. В период с 29 ноября по 3 декабря у него были запланированы ряд встреч, в том числе он намеревался осмотреть российскую дипсобственность в Сан-Франциско, отмечает агентство.

В начале ноября Анатолий Антонов сообщил, что Москва проводит «аккуратную и деликатную» работу по подготовке иска в США о блокировке американскими властями доступа к российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах. Он отмечал, что для работы юристов «потребуется много времени».

В августе Госдеп США объявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско, а также представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такая мера стала ответом на высылку американских дипломатов из России. После этого в зданиях российских диппредставительств прошли обыски. Такие действия американских властей в МИД России назвали «государственным хулиганством». Вашингтон, в свою очередь, заявлял, что в зданиях российских диппредставительств был проведен осмотр помещений.



В октябре МИД обвинил американские власти в краже государственных флагов России со здания консульства в Сан-Франциско. В Госдепе США ответили, что флаги были «почтительно спущены и надежно хранятся». Позже власти США вернули российской стороне флаги, а также архив консульства в Сан-Франциско.