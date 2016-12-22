Кадыров заявил о переводе в тюрьму Багдада 104 российских женщин и детей

В женской тюрьме Багдада находятся 25 женщин и 79 детей из России. Среди них есть раненые и инвалиды. Они были переведены туда из лагеря в Мосуле, заявил ​глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

Поиском россиян в Ираке и Сирии по поручению Кадырова занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чеченской Республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. «Сегодня Зияд Мухамедович [Сабсаби] доложил, что установлено местонахождение большой группы женщин и детей — граждан России. Уже известны их имена... Из Чечни только одна семья», — подчеркнул Кадыров.

«​Мы сразу же связались с представителями властей Ирака», — отметил политик, добавив, что обязал Сабсаби принять «исчерпывающие меры» для того, чтобы вернуть их в Россию.

https://www.instagram.com/p/BcFK4LnHacM/?taken-by=kadyrov_95

В середине ноября представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки заявил, что спецрейс вывез в Грозный группу из 40 человек, среди которых были 12 женщин и 29 детей. Они были спасены из горячих точек за весь период проведения таких операций. Среди них были пять граждан Казахстана и двое — Узбекистана. Остальные — граждане России из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

В конце октября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что более 100 россиянок попросили ее помочь им вернуться из Сирии и Ирака. Одним из условий их возвращения омбудсмен назвала их неучастие в преступной деятельности. Ранее Кадыров заявил о возвращении в Россию из Ирака пяти российских детей, родители которых уехали туда и погибли в боевых действиях на стороне боевиков.

В августе уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что российские родители, которые примкнули к боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), вывезли в Сирию и Ирак около 350 детей. Среди них в основном жители Чечни и Дагестана.