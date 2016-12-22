Трамп ответил на отказ CNN посетить рождественский прием в Белом доме

Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал отказ телеканала CNN посетить традиционный рождественский прием в Белом доме. Работу с авторами «фейковых новостей», как их назвал Трамп, президент США счел «пустой тратой времени».

«Отлично, мы должны бойкотировать CNN с их фейковыми новостями! Работа с ними — просто пустая трата времени!», — написал он, комментируя сообщение пресс-секретаря Сары Сандерс. Та, в свою очередь, также позитивно отреагировала на отказ CNN. «Рождество наступает рано! Наконец-то хорошие новости от CNN», — заявила она в Twitter.

Традиционный рождественский прием для журналистов в Белом доме должен пройти 1 декабря. Приглашение на него получили и сотрудники CNN. Однако в ответ на него на телеканале заявили, что не считают «уместным» посещение приема «в свете продолжающихся атак президента на свободу прессы и CNN».

Конфликт Дональда Трампа и CNN связан с негативным освещением деятельности американского президента журналистами, что сам Трамп характеризует как подачу «фейковых новостей». Кроме того, 26 ноября президент подверг критике и манеру CNN информировать остальной мир о ситуации в США.