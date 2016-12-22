Управление по делам религии Турции сочло неуместной криптовалюту

В Турции управление по делам религии (Diyanet) постановило, что операции с биткоинами и другой криптовалютой неуместны с точки зрения ислама. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Покупка и продажа криптовалют неуместна с точки зрения религии из-за того, что эти операции открыты для спекуляций и их можно легко использовать в незаконных целях, таких как отмывание денег. Криптовалюты также далеки от государственного аудита и надзора», — отметили в управлении.

В середине сентября в Турции произошло первое в стране убийство из-за биткоинов. Инцидент произошел в городе Кадрие в уезде Серик провинции Анталья. Тогда в машине был найден труп 22-летнего мужчины Шукро Мерта Эрсои.

По информации полиции, Эрсои начал пользоваться платежной сетью bitcoin.org в феврале текущего года. Позднее он познакомился с одним из четверых подозреваемых в убийстве. Все они работали в туристической сфере.

Следствие считает, что подозреваемые задушили мужчину и хотели разблокировать его смартфон с помощью отпечатка его пальца. Они намеревались получить доступ к платежной системе жертвы и выкрасть его криптовалюту. Однако им не удалось взломать телефон. Позднее подозреваемые были задержаны.

Курс биткоина 28 ноября превысил отметку в $10 тыс. С начала 2017 года эта криптовалюта подорожала более чем в десять раз, а ее капитализация превысила $167 млрд. Суммарная капитализация рынка криптовалют превышает $310 млрд.

«Отметка в $10 тыс. за один биткоин была достигнута благодаря появлению новых инвесторов. Это связано с тем, что интерес к биткоину и криптовалютам в целом проявляют все большее количество людей. После вхождения новых денег курс криптовалюты стабильно растет», — сообщал основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук.

«Биткоин объективно находится в восходящем тренде. Количество заявок «в стакане» большинства бирж существенно превышает предложение», — считает основатель платформы для развития криптотрейдинга Simdaq Евгений Дубовой.