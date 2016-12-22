КГБ Белоруссии объяснил задержание главы украинского завода в Минске

Белорусский комитет государственной безопасности (КГБ) задержал руководителя украинского завода утяжелителей Александра Скибу, говорится в сообщении спецслужбы. Его поймали на даче взятки главному металлургу Минского тракторного завода (МТЗ) Андрею Карасю.

Сумма, которую Скиба пытался передать Карасю, составляет $2,8 тыс., посредником при этом выступал сын Карася. В КГБ отметили, что взятка стала частью масштабной коррупционной деятельности в руководстве МТЗ. «Всего установлено более 20 фактов коррупционной деятельности должностных лиц ОАО «Минский тракторный завод» на общую сумму более $40 тыс.», — говорится в сообщении.

Против гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 (дача взятки). Дело в отношении главы украинского предприятия и руководства МТЗ будет передано в Следственный комитет Белоруссии.

О задержании Скибы стало известно 20 ноября. При этом, как сообщал телеканал «112 Украина», официальной причины Минск не называл. Делом Скибы занялся посол Украины в Белоруссии.

Об инциденте стало известно через несколько дней после того, как в Белоруссии был задержан собственный корреспондент украинского радио Павел Шаройко, которому предъявлено обвинение в шпионаже. В КГБ Белоруссии его назвали кадровым сотрудником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Задержание Шаройко породило дипломатический конфликт между Минском и Киевом, в ходе которого две страны обменялись высылками дипломатов.