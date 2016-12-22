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Козак заявил о прекращении отставок губернаторов до президентских выборов
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Козак заявил о прекращении отставок губернаторов до президентских выборов
Отставки губернаторов, 14:10
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Козак заявил о прекращении отставок губернаторов до президентских выборов

До выборов президента России в марте 2018 года новые отставки губернаторов не ожидаются. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает «РИА Новости».

«Таких решений в настоящее время нет, и таких планов мы не имеем», — заявил Козак в ответ на вопрос о возможных отставках губернаторов.

По словам Козака, кадровые решения могут возникнуть только по результатам оценки эффективности работы губернаторского корпуса. «Это дело будущего года, не думаю, что это произойдет до выборов», — отметил вице-премьер.

В сентябре Козак заявил о проведении властями оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти в регионах России. По итогам этих проверок могут последовать новые отставки губернаторов, рассказывал вице-премьер. По его словам, отправленных в отставку глав регионов будет несколько.

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В начале сентября близкие к Кремлю источники и федеральные чиновники сообщали РБК, что осенью 2017 года планируется смена десяти губернаторов. По словам источников РБК, власти увидели «запрос на обновление» со стороны жителей регионов.

После этого с сентября по октябрь были уволены 11 губернаторов. Все они ушли в отставку по собственному желанию. Свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.



На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 октября президент России Владимир Путин заявил о намерении сформировать «новый губернаторский корпус из молодых, перспективных, современных людей». Он подчеркнул, что отставки глав регионов вызваны не тем, что он недоволен их работой. ​Путин отметил, что собирается «неоднократно» встретиться с ними, поблагодарит за их работу и «результаты». «Но время идет, жизнь идет своим чередом. Это естественный процесс», — заключил он.

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Теги: отставка , губернаторы , Дмитрий Козак , выборы президента 2018
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