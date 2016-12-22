Экс-главе Новосибирской области нашли место в аппарате полпреда Путина

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий был назначен помощником полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда Сергея Меняйло.

«Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Официальное представление состоится завтра», — сообщили в аппарате полпреда.

Владимир Городецкий ушел в отставку по собственному желанию 6 октября. Он был избран главой региона в сентябре 2014 года в возрасте 66 лет. До этого по указу президента он несколько месяцев временно исполнял обязанности губернатора. В сентябре Городецкий оказался в списке губернаторов «на вылет», составленном политологами «Минченко Консалтинг». На его место временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области был назначен бывший мэр Вологды Андрей Травников.

В октябре Путин разъяснял, что осенняя ротация губернаторов нацелена на то, чтобы сформировать корпус региональных руководителей из «молодых и перспективных» людей. Помимо Городецкого этой осенью свои посты покинули еще десять глав регионов.

В начале ноября на встрече с ушедшими в отставку губернаторами Путин пообещал принять участие в их дальнейшей карьере и призвал их помочь новым главам регионов «погрузиться в проблемы» на местах.

После отставки ряд губернаторов получили новые назначения. Так, бывший глава Псковской области стал и.о. секретаря генсовета «Единой России» и вице-спикером Совфеда. Бывший глава Дагестана Рамзан Абдулатипов занял пост специального представителя по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин, в свою очередь, стал специальным представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.