Адвокат опроверг обвинения продюсера «Седьмой студии» о «черной кассе»

Экс-исполнительный и генеральный продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова в своем обращении о «многочисленных нарушениях» в финансовой отчетности труппы не говорила о причастности к хищению 68 млн руб. кого-либо из работников организации. Об этом заявил адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов, сообщает «Интерфакс».

«Нарушения в ведении бухгалтерского учета не есть хищение. Денежные средства никем не похищались, а расходовались именно и исключительно на цели, для которых была создана «Платформа», — отметил Харитонов.

По словам адвоката, в обращении Воронова подчеркивает, что проект «Платформа» состоялся, в рамках него прошли около 15 спектаклей и 30 концертов и иные мероприятия. Харитонов отмечает, что Воронова говорит о «созданном с нуля стационарном театре», а также о полученной труппой награде «Золотая маска».

«Государство получило ровно то, для чего предоставлялась субсидия — состоявшийся проект по развитию современного искусства в четырех различных направлениях. Говорить в такой ситуации о каких-либо хищениях абсолютно бессмысленно», — считает защитник Серебренникова.

Ранее Воронова опубликовала обращение, в котором обвинила бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву в нарушениях в финансовой отчетности. Также Воронова заявила, что Масляева уничтожила документы об отчетности по «Седьмой студии» за три с половиной года. По словам Вороновой, «черная касса» относится к «неправильно заполненным [Масляевой] кассовым документам». Экс-продюсер уточнила, что в отчетности обнаружили «неверные данные», «в зарплатных ведомостях стояли подписи неизвестных людей», а также подписи тех сотрудников студии, которые не помнили, что подписывали такие документы.

После проведения аудита летом 2014 года вскрылись «многочисленные нарушения» и было принято решение провести восстановительный учет. После этого, по словам Вороновой, Масляева «не очень быстро отвечала на письма» и уволилась в октябре 2014 года по собственному желанию.

Воронова подчеркивала, что во внутренних документах указывались большие расходы, однако объяснить их появление было невозможно. «Мне было неизвестно, каким образом их получала Нина Леонидовна — а с ней мы тогда уже не общались», — поясняла Воронова. Экс-продюсер заявляла, что средства тратились только на творческие проекты и могли бы подтвердить позицию о ее невиновности и невиновности других лиц, «обвиняемых теперь в рамках «театрального дела».

В августе 2017 года Серебренникова обвинили в том, что режиссер возглавил организованную группу, похитившую 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных для культурного проекта «Платформа». Фигурантами дела, помимо Серебренникова, Масляевой и Вороновой (находится за границей и заочно арестована) также являются экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший гендиректор студии Юрий Итин. Серебренников с 23 августа находится под домашним арестом. По словам адвоката режиссера, обвинение в его адрес является «абсурдом». Масляева на допросе заявляла, что Серебренников, Итин и Малобродский создали «Седьмую студию» «для реализации преступного умысла».