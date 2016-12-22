В Красноярске заявили о «разных вариантах» увековечивания Хворостовского

Власти Красноярска рассматривают «разные варианты» увековечивания памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского, часть праха которого будет похоронена в городе, заявил врио главы региона Александр Усс. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он заявил, что городские власти по инициативе общественности, друзей и близких рассматривают «разные варианты» увековечивания памяти певца. «Речь идет о присвоении его имени Институту искусств, который он оканчивал, или Театру оперы и балета, где он начинал свою карьеру», — рассказал Усс.

Директор Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров заявил, что театр будет «с гордостью» носить имя певца, а труппа «еще больше сплотится», чтобы «оправдать оказанное доверие».

Кроме того, как сообщает ТАСС, властями Красноярска рассматривается «несколько вариантов» размещения части праха певца. Другая часть будет захоронена согласно завещанию Хворостовского — в Новодевичьем монастыре в Москве, рядом с могилой Шаляпина.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в память о Хворостовском может быть создан мемориал, куда будет помещена одна из капсул с прахом певца после кремации его тела. Как рассказал Александр Усс, одним из предполагаемых мест размещения мемориала может стать набережная Енисея.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября в возрасте 55 лет от рака мозга, с которым боролся на протяжении двух с половиной лет. Прощание с певцом состоялось 27 ноября в Москве в Концертном зале имени Чайковского.